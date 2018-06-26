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Двоє російських журналістів, яких не пустили в Україну, очікують на літак

Київ • УНН

 • 9620 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Двоє російських журналістів, яких сьогодні не пустили на територію України, очікують зворотного рейсу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України. 

"Наразі журналісти очікують зворотних рейсів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні до України не пустили російського телеведучого Євгена Примакова і громадянку Великої Британії Полу Слієр, яка працює на російський медіа-ресурс Russia Tоday. 

Як повідомляв УНН, раніше прикордонники у міжнародному аеропорту Жуляни і ПП “Старокозаче” у Білгород-Дністровському районі Одеської області виявили двох російських акторів - Бориса Каморзіна і Сергія Михайлова, які незаконно перетнули державний кордон України в закритих пунктах пропуску на ТОТ АР Крим. Їм заборонили в’їзд в Україну строком на 3 роки.

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