Двоє російських журналістів, яких не пустили в Україну, очікують на літак

"Наразі журналісти очікують зворотних рейсів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні до України не пустили російського телеведучого Євгена Примакова і громадянку Великої Британії Полу Слієр, яка працює на російський медіа-ресурс Russia Tоday.

Як повідомляв УНН, раніше прикордонники у міжнародному аеропорту Жуляни і ПП “Старокозаче” у Білгород-Дністровському районі Одеської області виявили двох російських акторів - Бориса Каморзіна і Сергія Михайлова, які незаконно перетнули державний кордон України в закритих пунктах пропуску на ТОТ АР Крим. Їм заборонили в’їзд в Україну строком на 3 роки.