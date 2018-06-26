Двое российских журналистов, которых не пустили в Украину, ожидают самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Двое российских журналистов, которых сегодня не пустили на территорию Украины, ожидают обратного рейса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"Сейчас журналисты ожидают обратных рейсов", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в Украину не пустили российского телеведущего Евгения Примакова и гражданку Великобритании Полу Слиер, которая работает на российский медиа-ресурс Russia Tоday.
Как сообщал УНН, ранее пограничники в международном аэропорту Жуляны и ЧП "Староказачье" в Белгород-Днестровском районе Одесской области обнаружили двух российских актеров - Бориса Каморзина и Сергея Михайлова, которые незаконно пересекли государственную границу Украины в закрытых пунктах пропуска на ВОТ АР Крым. Им запретили въезд в Украину сроком на 3 года.