Двоє людей загинуло у ДТП на трасі Київ-Одеса
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Внаслідок зіткнення вантажівки і легкового авто на трасі Київ-Одеса двох загиблих - водія і пасажира легковика - затисло в салоні. Про це проінформували у прес-службі ГУ ДСНС України в Одеській області, повідомляє УНН.
14 листопада о 22:15 до Служби порятунку “101” від чергового поліції надійшло повідомлення про те, що на 363 км автошляху Київ-Одеса сталася ДТП за участю вантажівки “Volvo” та легковика “ВАЗ”, в результаті якої загиблих водія та пасажира легковика затисло в салоні.
На допомогу виїхали працівники пожежно-рятувального відділення Ширяєвського райвідділу ГУ ДСНС України в Одеській області у кількості 3-х чоловік особового складу та 1-ї одиниці техніки. Рятувальники, зрізавши передні двері, дістали людей та передали їх працівникам швидкої медичної допомоги.
Обставини події встановлюють працівники поліції.