Два человека погибли в ДТП на трассе Киев-Одесса
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 15 ноября. УНН. В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе Киев-Одесса двух погибших - водителя и пассажира легковушки - зажало в салоне. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Одесской области, сообщает УНН.
14 ноября в 22:15 в Службу спасения "101" от дежурного полиции поступило сообщение о том, что на 363 км автодороги Киев-Одесса произошло ДТП с участием грузовика "Volvo" и легковушки "ВАЗ", в результате которой погибших водителя и пассажира легковушки зажало в салоне.
На помощь выехали сотрудники пожарно-спасательного отделения Ширяевского райотдела ГУ ГосЧС Украины в Одесской области в количестве 3-х человек личного состава и 1-й единицы техники. Спасатели, срезав передние двери, извлекли людей и передали их работникам скорой медицинской помощи.
Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.