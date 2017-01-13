Двоє людей загинули внаслідок пожежі на Донеччині

Сьогодні, 13 січня о 00:21 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу за адресою: с. Олександро-Калинове, вул. 40 річчя Перемоги.

По прибуттю до місця події рятувальники з’ясували, що пожежа відбувалась в одноповерховому житловому будинку. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі бійці виявили в кімнаті тіла двох людей. Анкетні дані загиблих встановлюються.

Причина та збитки від пожежі встановлюються.