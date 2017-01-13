Два человека погибли в результате пожара в Донецкой области

Сегодня, 13 января в 00:21 спасателям поступило сообщение о пожаре по адресу: с. Александро-Калиново, ул. 40 лет Победы.

По прибытию к месту происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел в одноэтажном жилом доме. Во время проведения разведки и тушения пожара бойцы обнаружили в комнате тела двух человек. Анкетные данные погибших устанавливаются.

Причину и ущерб от пожара устанавливают.