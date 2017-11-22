Двоє людей загинули на пожежі на Кіровоградщині

Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку “101” вчора о 22:43.

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“По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу на місце події було встановлено, що у житловому будинку горять речі домашнього вжитку та покрівля на площі 48 м2. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла загиблих: господарки 1946 р.н та її співмешканця 1976 р.н.”, — повідомили в ДСНС.

Силами вогнеборців о 23:52 пожежу було локалізовано та о 02:51 — ліквідовано. До гасіння пожежі залучались 4 чоловіки особового складу, 1 одиниця техніки 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Мала Виска та місцева пожежна команда с. Олександрівка.

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Наразі причини пожежі та загибелі громадян встановлюють фахівці.

Нагадаємо, 20 листопада на Львівщині внаслідок пожежі загинув дворічний хлопчик.