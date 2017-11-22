Два человека погибли на пожаре в Кировоградской области

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения “101” вчера в 22:43.

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“По прибытию пожарно-спасательного подразделения на место происшествия было установлено, что в жилом доме горят вещи домашнего обихода и кровля на площади 48 м2. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела погибших: хозяйки 1946 г.р. и ее сожителя 1976 г.р.”, — сообщили в ГСЧС.

Силами пожарных в 23:52 пожар был локализован и в 2:51 — ликвидирован. К тушению пожара привлекались 4 человека личного состава, 1 единица техники 23-й Государственной пожарно-спасательной части г.Малая Виска и местная пожарная команда с. Александровка.

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Сейчас причины пожара и гибели граждан устанавливают специалисты.

Напомним, 20 ноября во Львовской области в результате пожара погиб двухлетний мальчик.