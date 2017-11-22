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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 7024 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 22916 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 35831 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 42490 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 40802 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 98471 просмотра

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Два человека погибли на пожаре в Кировоградской области

Два человека погибли на пожаре в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 10418 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Во время тушения пожара в доме В Маловисковском районе Кировоградской области спасатели обнаружили тела двух погибших. Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций в области, передает УНН.

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения “101” вчера в 22:43.

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“По прибытию пожарно-спасательного подразделения на место происшествия было установлено, что в жилом доме горят вещи домашнего обихода и кровля на площади 48 м2. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела погибших: хозяйки 1946 г.р. и ее сожителя 1976 г.р.”, — сообщили в ГСЧС.

Силами пожарных в 23:52 пожар был локализован и в 2:51 — ликвидирован. К тушению пожара привлекались 4 человека личного состава, 1 единица техники 23-й Государственной пожарно-спасательной части г.Малая Виска и местная пожарная команда с. Александровка.

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Сейчас причины пожара и гибели граждан устанавливают специалисты.

Напомним, 20 ноября во Львовской области в результате пожара погиб двухлетний мальчик.

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