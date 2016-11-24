Двоє людей загинули, 21 поранено внаслідок вибуху в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Двоє людей загинули і 21 отримав поранення в результаті вибуху на стоянці поблизу офісу губернатора в південній провінції Адана у Туреччині у четвер, передає УНН з посиланням на Hurriyet.
Губернатор Адани Махмут Демірташ сказав, що підірвали начинений вибухівкою автомобіль біля входу в його офіс.
"Вважається, що підозрюваним у скоєнні атаки є жінка", - сказав М.Демірташ, додавши, що номерний знак автомобіля підозрюваного був ідентифікований.
Кілька автомобілів швидкої допомоги і поліцейські команди відправили в цей район після вибуху.
За попередніми даними, також було пошкоджено декілька автомобілів і будівлю офісу губернатора.
Вказано, що також було видано заборону на оприлюднення інформації щодо вибуху.
Віце-прем'єр-міністр Нумен Куртулмуш засудив напад у Twitter, пообіцявши, що Туреччина "не піддасться тероризму".
Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу, як повідомляється, поінформував прем'єр-міністра Бінала Йилдирима про напад.