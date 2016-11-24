Два человека погибли, 21 ранены в результате взрыва в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Два человека погибли и 21 получил ранения в результате взрыва на стоянке возле офиса губернатора в южной провинции Адана в Турции в четверг, передает УНН со ссылкой на Hurriyet.
Губернатор Аданы Махмут Демирташ сказал, что взорвали начиненный взрывчаткой автомобиль у входа в его офис.
"Считается, что подозреваемым в совершении атаки является женщина", - сказал М.Демирташ, добавив, что номерной знак автомобиля подозреваемого был идентифицирован.
Несколько автомобилей скорой помощи и полицейские команды отправили в этот район после взрыва.
По предварительным данным, также были повреждены несколько автомобилей и здание офиса губернатора.
Указано, что также было выдано запрет на обнародование информации о взрыве.
Вице-премьер-министр Нумен Куртулмуш осудил нападение в Twitter, пообещав, что Турция "не поддастся терроризму".
Министр внутренних дел Сулейман Сойлу, как сообщается, проинформировал премьер-министра Бинали Йылдырыма о нападении.