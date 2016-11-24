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Два человека погибли, 21 ранены в результате взрыва в Турции

Киев • УНН

 • 8984 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Два человека погибли и 21 получил ранения в результате взрыва на стоянке возле офиса губернатора в южной провинции Адана в Турции в четверг, передает УНН со ссылкой на Hurriyet.

Два человека погибли, 21 ранены в результате взрыва в Турции

Губернатор Аданы Махмут Демирташ сказал, что взорвали начиненный взрывчаткой автомобиль у входа в его офис.

"Считается, что подозреваемым в совершении атаки является женщина", - сказал М.Демирташ, добавив, что номерной знак автомобиля подозреваемого был идентифицирован.

Несколько автомобилей скорой помощи и полицейские команды отправили в этот район после взрыва.

По предварительным данным, также были повреждены несколько автомобилей и здание офиса губернатора.

Указано, что также было выдано запрет на обнародование информации о взрыве.

Вице-премьер-министр Нумен Куртулмуш осудил нападение в Twitter, пообещав, что Турция "не поддастся терроризму".

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу, как сообщается, проинформировал премьер-министра Бинали Йылдырыма о нападении.

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