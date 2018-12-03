Двоє іноземців проникли на підземну військово-морську базу в Швеції

За інформацією видання, двох сторонніх виявили охоронці, які закликали їх здатися. Однак ті відмовилися підкоритися вимогам, після чого охоронці зробили попереджувальний постріл в повітря. Слідом за цим обидва невідомих були затримані.

Пізніше вони були передані в поліцію, де їх допитали. В ході допиту затримані заявили, що не знали про те, що база Військово-морського флоту (ВМФ) Швеції як і раніше функціонує.

За даними Aftonbladet, один із затриманих є громадянином Бельгії, інший виявився англійцем.

База Мускьо — підземна військово-морська база на острові Мускьо, побудована для ВМС Швеції в 1950-1960-х роках. Призначалася для безпечного базування підводних човнів і невеликих надводних кораблів в умовах війни із застосуванням ядерної зброї. В даний час законсервована, частково використовується як громадянська верф і допоміжна стоянка флоту.

Нагадуємо, глава МІ-6 зробить у своїй промові попередження для Росії.