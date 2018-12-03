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Двоє іноземців проникли на підземну військово-морську базу в Швеції

Двоє іноземців проникли на підземну військово-морську базу в Швеції

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Двоє сторонніх проникли на територію військової бази Мускьо, яка розташована на однойменному острові на півдні Стокгольмського архіпелагу. Про це повідомляє Aftonbladet, інформує УНН.

За інформацією видання, двох сторонніх виявили охоронці, які закликали їх здатися. Однак ті відмовилися підкоритися вимогам, після чого охоронці зробили попереджувальний постріл в повітря. Слідом за цим обидва невідомих були затримані.

Пізніше вони були передані в поліцію, де їх допитали. В ході допиту затримані заявили, що не знали про те, що база Військово-морського флоту (ВМФ) Швеції як і раніше функціонує.

За даними Aftonbladet, один із затриманих є громадянином Бельгії, інший виявився англійцем.

База Мускьо — підземна військово-морська база на острові Мускьо, побудована для ВМС Швеції в 1950-1960-х роках. Призначалася для безпечного базування підводних човнів і невеликих надводних кораблів в умовах війни із застосуванням ядерної зброї. В даний час законсервована, частково використовується як громадянська верф і допоміжна стоянка флоту.

Нагадуємо, глава МІ-6 зробить у своїй промові попередження для Росії.

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