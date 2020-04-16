Двоє футболістів "Ювентуса" одужали від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Пресслужба туринського “Ювентусу” повідомила про одужання від коронавірусної інфекції двох гравців — захисника Даніеле Ругані та півзахисника Блеза Матюїді, повідомляє УНН.
Гравці пройшли подвійну перевірку на наявність вірусу, всі тести показали негативний результат. Футболісти більше не знаходяться на самоізоляції.
“Даніеле Ругані та Блез Матюїді провели подвійну перевірку за допомогою діагностичних тестів на коронавірус. Вони показали негативні результати. Гравці одужали і більше не знаходяться під домашнім режимом ізоляції”, — йдеться у повідомленні пресслужби “Ювентуса”.
Як писав УНН, семеро гравців італійського клубу також одужали від вірусу.