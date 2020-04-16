Двое футболистов "Ювентуса" выздоровели от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Пресс-служба туринского "Ювентуса" сообщила о выздоровлении от коронавирусной инфекции двух игроков - защитника Даниэле ругань и полузащитника Блеза Матюиди, сообщает УНН.
Игроки прошли двойную проверку на наличие вируса, все тесты показали отрицательный результат. Футболисты больше не находятся на самоизоляции.
“Даниэле Ругани и Блез Матюиди провели двойную проверку с помощью диагностических тестов на коронавирус. Они показали отрицательные результаты. Игроки выздоровели и больше не находятся под домашним режимом изоляции”, — говорится в сообщении пресс-службы “Ювентуса”.
Как писал УНН, семь игроков итальянского клуба также выздоровели от вируса.