Семеро футболістів італійського клубу одужали від коронавірусу

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Наставник італійської "Сампдорії" Клаудіо Раньєрі заявив про успішне подолання своїх підопічних коронавірусної інфекції, повідомляє УНН з посиланням на "Football Italia".

“Всі наші гравці одужали. Було не дуже здорово почути, що серед них є інфіковані. На щастя, я мав можливість періодично спілкуватися з ними”, — заявив Раньєрі.

Примітно, що першим у кого виявили захворювання у стані клубу став Маноло Габбьядіні. Після цього захворіли ще шестеро виконавців.

Нагадаємо, що Раньєрі запропонував нові правила замін на кінцівку сезону Серії А.

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