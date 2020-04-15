Семеро футболістів італійського клубу одужали від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Наставник італійської "Сампдорії" Клаудіо Раньєрі заявив про успішне подолання своїх підопічних коронавірусної інфекції, повідомляє УНН з посиланням на "Football Italia".
“Всі наші гравці одужали. Було не дуже здорово почути, що серед них є інфіковані. На щастя, я мав можливість періодично спілкуватися з ними”, — заявив Раньєрі.
Примітно, що першим у кого виявили захворювання у стані клубу став Маноло Габбьядіні. Після цього захворіли ще шестеро виконавців.
Нагадаємо, що Раньєрі запропонував нові правила замін на кінцівку сезону Серії А.