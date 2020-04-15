Семь футболистов итальянского клуба выздоровели от коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 34521 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 43087 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 58689 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 59691 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 83948 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 75651 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101306 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105398 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130584 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130220 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 107555 просмотра
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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

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Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

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Актуальное
Семь футболистов итальянского клуба выздоровели от коронавируса

Семь футболистов итальянского клуба выздоровели от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 11936 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Наставник итальянской "Сампдории" Клаудио Раньери заявил об успешном преодолении у своих подопечных коронавирусной инфекции, сообщает УНН со ссылкой на "Football Italia".

“Все наши игроки выздоровели. Было не очень здорово услышать, что среди них есть инфицированные. К счастью, я имел возможность периодически общаться с ними”, — заявил Раньери.

Примечательно, что первым у кого обнаружили заболевание в состоянии клуба стал Габбьядини. После этого заболели еще шестеро исполнителей.

Напомним, что Раньери предложил новые правила замен на концовку сезона Серии А.

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