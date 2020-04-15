Семь футболистов итальянского клуба выздоровели от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Наставник итальянской "Сампдории" Клаудио Раньери заявил об успешном преодолении у своих подопечных коронавирусной инфекции, сообщает УНН со ссылкой на "Football Italia".
“Все наши игроки выздоровели. Было не очень здорово услышать, что среди них есть инфицированные. К счастью, я имел возможность периодически общаться с ними”, — заявил Раньери.
Примечательно, что первым у кого обнаружили заболевание в состоянии клуба стал Габбьядини. После этого заболели еще шестеро исполнителей.
Напомним, что Раньери предложил новые правила замен на концовку сезона Серии А.