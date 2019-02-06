Двоє чоловіків намагались обікрасти жінку, яка продала квартиру

"Під час досудового розслідування встановлено, що останні володіючи інформацією про те, що у гр. Н., після продажу квартири, є грошові кошти в сумі 200 тисяч гривень, планували її пограбувати. Для цього ввечері 01 лютого приїхали до м. Біла Церква Київської області де вона мешкала та зайшли до її квартири. Зазначимо, що потерпіла в цей час перебувала вдома, тому зловмисники здійснювали пошуки грошових коштів в її присутності. Не знайшовши очікуваної грошової суми, забрали з гаманця 24 гривні та ланцюжок. Однак далеко втекти не вдалось, оскільки відразу ж були затримані працівниками поліції", - йдеться у повідомленні.

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У прокуратурі зазначили, що особи раніше вже неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за корисливі злочини.

Чоловіків підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України, тобто відкрите викрадення чужого майна (грабіж – ред.).

Під час досудового розслідування судом щодо обох підозрюваних було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Триває досудове розслідування.

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