Двое мужчин пытались ограбить женщину продавшую квартиру
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Белой Церкви Киевской области, двое мужчин обладая информацией о том, что женщина продала квартиру и имеет денежные средства, пытались ее обокрасть. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.
"Во время досудебного расследования установлено, что последние обладая информацией о том, что у гражданки Н., после продажи квартиры, являются денежные средства в сумме 200 тысяч гривен, планировали ее ограбить. Для этого вечером 1 февраля приехали в г. Белая Церковь Киевской области, где она жила и зашли в ее квартиру. Отметим, что потерпевшая в это время находилась дома, поэтому злоумышленники осуществляли поиски денежных средств в ее присутствии. Не найдя ожидаемой денежной суммы, забрали из кошелька 24 гривны и цепочку. Однако далеко убежать не удалось, поскольку тут же были задержаны сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.
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В прокуратуре отметили, что лица ранее уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за корыстные преступления.
Мужчин подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 186 УК Украины, то есть открытое хищение чужого имущества (грабеж - ред.).
Во время досудебного расследования судом по обоим подозреваемых была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Черкасской обокрали судью.