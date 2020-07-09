Двома матчами відбувся рестарт жіночого чемпіонату України з футболу

Харківський “Житлобуд-1” розгромив “Маріуполь” із рахунком 11:0. Хет-трик оформила Шевчук, у Апанащенко дубль.

“Житлобуд-2” виявився сильнішим за ФК “Восход” — 8:1.

Відзначимо, що у турнірній таблиці лідирує “Житлобуд-2” — 30 очок, “Житлобуд-1” з 26 балами на другій сходинці і мають гру в запасі. Трійку замикає ФК “Єдність” із міста Плиски.

Зауважимо, що в чемпіонаті України з жіночого футболу беруть участь десять команд.