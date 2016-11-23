Двом військовим-дезертирам з Криму змінили запобіжні заходи

Сьогодні 23 листопада, у Центральному районному суді м. Миколаєва, розглянуто клопотання про зміну запобіжних заходів молодшому сержанту та прапорщику, які проходили військову службу в Автономній Республіці Крим та умисно не з’явились у визначений час до своєї військової частини, яку було передислоковано до м.Миколаїв.

Так, відповідно до клопотання слідчого, вказано, що оскільки військовослужбовцям повідомлено про підозру у скоєнні злочині передбаченого ч.1 ст.111 КК України, то у відповідності до ч.5 ст.176 КПК України до них має бути обраний виключний запобіжний захід у виді тримання під вартою.

“Дослідивши обставини клопотання, суд ухвалив змінити спосіб виконання запобіжного заходу, зазначений в попередніх ухвалах від 22.11.2016 року, скасувавши можливість звільнення під заставу”, — сказано в повідомленні.