Двум военным-дезертирам из Крыма изменили меру пресечения

Сегодня 23 ноября, в Центральном районном суде Николаева, рассмотрено ходатайство об изменении меры пресечения младшему сержанту и прапорщику, которые проходили военную службу в Автономной Республике Крым и умышленно не появились в определенное время в свою воинскую часть, которая была передислоцирована в г. Николаев.

Так, в соответствии с ходатайством следователя, указано, что поскольку военнослужащим сообщено о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины, то в соответствии с ч.5 ст.176 УПК Украины к ним должна быть избрана исключительная мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Исследовав обстоятельства ходатайства, суд постановил изменить способ исполнения меры пресечения, указанной в предыдущих постановлениях от 22.11.2016 года, отменив возможность освобождения под залог", - сказано в сообщении.