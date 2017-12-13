Двом людям повідомили про підозру за травмування дитини через падіння дерева в Ужгороді

УЖГОРОД-КИЇВ. 13 грудня. УНН. Поліція повідомила про підозру двом працівникам приватного підприємства, які у листопаді 2016 року під час обрізки дерев в Ужгороді серйозно травмували дитину. Як повідомили УНН у відділі комунікації поліції Закарпатської області, 13-річна дівчинка й досі проходить реабілітацію після отриманих травм.