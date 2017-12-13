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Двом людям повідомили про підозру за травмування дитини через падіння дерева в Ужгороді

Двом людям повідомили про підозру за травмування дитини через падіння дерева в Ужгороді

Київ • УНН

 • 7940 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 13 грудня. УНН. Поліція повідомила про підозру двом працівникам приватного підприємства, які у листопаді 2016 року під час обрізки дерев в Ужгороді серйозно травмували дитину. Як повідомили УНН у відділі комунікації поліції Закарпатської області, 13-річна дівчинка й досі проходить реабілітацію після отриманих травм.

"Слідство Ужгородського відділу поліції повідомило про підозру двом особам у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.272 ККУ, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки. Йдеться про те, що 16 листопада минулого року в Ужгороді біля ЗОШ №15 товариство з обмеженою відповідальністю проводило видалення дерев, і один із стовбурів впав на 12-річну дівчинку.

Дитина отримала важку черепно-мозкову травму, крім цього, у неї було діагностовано відкритий перелом обох кісток лівої гомілки. Поранення, які отримала дівчинка, мали загострення. Дитина досі проходить реабілітацію і не оговталася від тієї страшної події. Встановлено, що травми, які отримала малолітня, відносяться до тяжких", - розповіла УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.

Правоохоронці повідомляють, що лише наприкінці листопада цього року отримали висновок експертизи, яка встановила, що двоє людей перебувають в причинному зв’язку до настання того нещасного випадку. Так, організація робіт з видалення дерев на вулиці Заньковецькій не відповідала нормативно-технічним вимогам. Також ним не відповідав й інструктаж працівників.

Крім цього, на місці проведення робіт не були встановлені спеціальні огороджувальні знаки, а робітники не переконалися у відсутності сторонніх осіб. Зважаючи на це, слідчі повідомили про підозру двом працівникам товариства з обмеженою відповідальністю. Слідство у справі триває.

Водночас, як повідомили УНН в Ужгородській міськраді, вказане товариство свого часу виграло тендер на проведення комунальних робіт з озеленення міста відповідно до затверджених процедур.

Як повідомляв УНН, 16 листопада 2016 року дерево впало на дівчинку в Ужгороді.

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