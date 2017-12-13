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Двум людям сообщили о подозрении за травмирование ребенка из-за падения дерева в Ужгороде

Двум людям сообщили о подозрении за травмирование ребенка из-за падения дерева в Ужгороде

Киев  •  УНН

 • 7939 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 13 декабря. УНН. Полиция сообщила о подозрении двум работникам частного предприятия, которые в ноябре 2016 года во время обрезки деревьев в Ужгороде серьезно травмировали ребенка. Как сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, 13-летняя девочка до сих пор проходит реабилитацию после полученных травм.

"Следствие Ужгородского отдела полиции сообщило о подозрении двум лицам в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.272 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия. Речь идет о том, что 16 ноября прошлого года в Ужгороде возле ООШ №15 общество с ограниченной ответственностью проводило удаление деревьев, и один из стволов упал на 12-летнюю девочку.

Ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму, кроме этого, у нее был диагностирован открытый перелом обеих костей левой голени. Ранения, полученные девочкой, имели обострения. Ребенок до сих пор проходит реабилитацию и не оправился от того страшного события. Установлено, что травмы, полученные малолетняя, относятся к тяжелым", - рассказала УНН пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

Правоохранители сообщают, что только в конце ноября этого года получили заключение экспертизы, которая установила, что два человека находятся в причинной связи к наступлению того несчастного случая. В частности, организация работ по удалению деревьев на улице Заньковецкой не соответствовала нормативно-техническим требованиям. Также им не отвечал и инструктаж работников.

Кроме этого, на месте проведения работ не были установлены специальные ограждающие знаки, а рабочие не убедились уверены в отсутствии посторонних лиц. Несмотря на это, следователи сообщили о подозрении двум работникам общества с ограниченной ответственностью. Следствие по делу продолжается.

В то же время, как сообщили УНН в Ужгородском горсовете, указанное общество в свое время выиграло тендер на проведение коммунальных работ по озеленению города в соответствии с утвержденными процедурами.

Как сообщал УНН, 16 ноября 2016 года дерево упало на девочку в Ужгороде.

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