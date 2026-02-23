Двох підлітків у Дніпрі відправили під арешт за напад з ножем і побиття військового

$43.270.01
50.920.00
ukenru
Ексклюзив
15:29 • 128 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
14:58 • 1604 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
14:29 • 5580 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
13:20 • 32358 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:02 • 39616 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
12:02 • 25335 перегляди
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною
Ексклюзив
10:58 • 30698 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
10:23 • 31204 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 25452 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
23 лютого, 07:26 • 34570 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.2м/с
91%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зміни руху поїздів торкнулися шести областей, частину рейсів замінили автобусами23 лютого, 07:45 • 49873 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 56812 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo11:24 • 22731 перегляди
Нідерланди отримали наймолодшого прем'єр-міністра в історії - король прийняв присягу нового коаліційного урядуVideo11:50 • 32637 перегляди
Нові 200-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг - що треба знатиPhoto13:28 • 19275 перегляди
Публікації
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу14:00 • 10350 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:20 • 32358 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
13:02 • 39616 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 134410 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 143776 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Руслан Кравченко
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Словаччина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo11:24 • 22742 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 56827 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 66043 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 66233 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 65186 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Шахед-131
Опалення

Двох підлітків у Дніпрі відправили під арешт за напад з ножем і побиття військового

Київ • УНН

 • 1158 перегляди

У Дніпрі двом неповнолітнім повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство військовослужбовця ЗСУ. Постраждалий перебуває у тяжкому стані в реанімації з численними травмами.

Двох підлітків у Дніпрі відправили під арешт за напад з ножем і побиття військового

У Дніпрі повідомлено про підозру двом неповнолітнім, які жорстоко побили військовослужбовця ЗСУ та завдали йому ножових поранень, їх відправили під арешт. Постраждалий перебуває у тяжкому стані в реанімації. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

"17 лютого 2026 року близько опівночі в центрі Дніпра двоє юнаків 16 і 17 років познайомились із військовослужбовцем. Згодом між ними виник конфлікт, під час якого один із підлітків завдав чоловікові чотири ножові поранення у спину. Потерпілого повалили на землю та били руками й ногами по голові та тулубу, фіксуючи це на мобільні телефони. Забравши його сумку, підлітки залишили чоловіка без свідомості. Близько 03:00 правоохоронці виявили постраждалого під час патрулювання та доправили до лікарні", - йдеться у дописі.

За попередніми даними, чоловік перебуває у реанімації у тяжкому стані з відкритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, проникаючим ножовим пораненням і численними гематомами.

Правоохоронці вилучили записи з камер відеоспостереження та оперативно встановили підозрюваних. Під час обшуків у них знайшли одяг зі слідами крові, ніж і телефони з відеозаписами злочину.

"Неповнолітніх затримано за ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра їм повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство з корисливих мотивів, учиненому групою осіб (ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України). 20 лютого 2026 року суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою без можливості внесення застави", - сказано у дописі.

Нагадаємо

Четверо підлітків, троє 17-річних та 15-річний, отримали підозру за побиття військового у Гідропарку. 

Алла Кіосак

СуспільствоКримінал