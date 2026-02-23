Двох підлітків у Дніпрі відправили під арешт за напад з ножем і побиття військового
Київ • УНН
У Дніпрі повідомлено про підозру двом неповнолітнім, які жорстоко побили військовослужбовця ЗСУ та завдали йому ножових поранень, їх відправили під арешт. Постраждалий перебуває у тяжкому стані в реанімації. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
"17 лютого 2026 року близько опівночі в центрі Дніпра двоє юнаків 16 і 17 років познайомились із військовослужбовцем. Згодом між ними виник конфлікт, під час якого один із підлітків завдав чоловікові чотири ножові поранення у спину. Потерпілого повалили на землю та били руками й ногами по голові та тулубу, фіксуючи це на мобільні телефони. Забравши його сумку, підлітки залишили чоловіка без свідомості. Близько 03:00 правоохоронці виявили постраждалого під час патрулювання та доправили до лікарні", - йдеться у дописі.
За попередніми даними, чоловік перебуває у реанімації у тяжкому стані з відкритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, проникаючим ножовим пораненням і численними гематомами.
Правоохоронці вилучили записи з камер відеоспостереження та оперативно встановили підозрюваних. Під час обшуків у них знайшли одяг зі слідами крові, ніж і телефони з відеозаписами злочину.
"Неповнолітніх затримано за ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра їм повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство з корисливих мотивів, учиненому групою осіб (ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України). 20 лютого 2026 року суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою без можливості внесення застави", - сказано у дописі.
