Двух подростков в Днепре отправили под арест за нападение с ножом и избиение военного
Киев • УНН
В Днепре двум несовершеннолетним сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство военнослужащего ВСУ. Пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации с многочисленными травмами.
В Днепре сообщено о подозрении двум несовершеннолетним, которые жестоко избили военнослужащего ВСУ и нанесли ему ножевые ранения, их отправили под арест. Пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
"17 февраля 2026 года около полуночи в центре Днепра двое юношей 16 и 17 лет познакомились с военнослужащим. Впоследствии между ними возник конфликт, во время которого один из подростков нанес мужчине четыре ножевых ранения в спину. Пострадавшего повалили на землю и били руками и ногами по голове и туловищу, фиксируя это на мобильные телефоны. Забрав его сумку, подростки оставили мужчину без сознания. Около 03:00 правоохранители обнаружили пострадавшего во время патрулирования и доставили в больницу", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, проникающим ножевым ранением и многочисленными гематомами.
Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения и оперативно установили подозреваемых. Во время обысков у них нашли одежду со следами крови, нож и телефоны с видеозаписями преступления.
"Несовершеннолетние задержаны по ст. 208 УПК Украины. Под процессуальным руководством Центральной окружной прокуратуры города Днепра им сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). 20 февраля 2026 года суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога", - сказано в сообщении.
Напомним
