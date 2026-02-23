$43.270.01
Эксклюзив
14:58 • 1180 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
14:29 • 5110 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
13:20 • 32014 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:02 • 39302 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
12:02 • 25133 просмотра
Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной
Эксклюзив
10:58 • 30492 просмотра
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали
10:23 • 31106 просмотра
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 25391 просмотра
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении
23 февраля, 07:26 • 34530 просмотра
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
23 февраля, 06:24 • 43036 просмотра
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
Двух подростков в Днепре отправили под арест за нападение с ножом и избиение военного

Киев • УНН

 • 1030 просмотра

В Днепре двум несовершеннолетним сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство военнослужащего ВСУ. Пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации с многочисленными травмами.

Двух подростков в Днепре отправили под арест за нападение с ножом и избиение военного

В Днепре сообщено о подозрении двум несовершеннолетним, которые жестоко избили военнослужащего ВСУ и нанесли ему ножевые ранения, их отправили под арест. Пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

"17 февраля 2026 года около полуночи в центре Днепра двое юношей 16 и 17 лет познакомились с военнослужащим. Впоследствии между ними возник конфликт, во время которого один из подростков нанес мужчине четыре ножевых ранения в спину. Пострадавшего повалили на землю и били руками и ногами по голове и туловищу, фиксируя это на мобильные телефоны. Забрав его сумку, подростки оставили мужчину без сознания. Около 03:00 правоохранители обнаружили пострадавшего во время патрулирования и доставили в больницу", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, проникающим ножевым ранением и многочисленными гематомами.

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения и оперативно установили подозреваемых. Во время обысков у них нашли одежду со следами крови, нож и телефоны с видеозаписями преступления.

"Несовершеннолетние задержаны по ст. 208 УПК Украины. Под процессуальным руководством Центральной окружной прокуратуры города Днепра им сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). 20 февраля 2026 года суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога", - сказано в сообщении.

Напомним

Четверо подростков, трое 17-летних и 15-летний, получили подозрение за избиение военного в Гидропарке. 

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП