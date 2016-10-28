Двох курсантів військового інституту затримали за збут амфетаміну
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Правоохоронці затримали двох курсантів Військового інституту телекомунікації та інформатизації та громадянина, які збували на території військового інституту амфетамін. Про це УНН повідомили в прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.
Установлено, що цивільна особа протягом тривалого часу доставляла до інституту амфетамін та передавала двом курсантам, а вони збували її іншим військовослужбовцям інституту.
Зловмисники реалізували понад 130 грамів амфетаміну на суму більше 50 тисяч гривень.
Під час затримання вищевказаних осіб у них вилучили 3,5 тисяч гривень одержаних за збут наркотиків та, у ході обшуків, у одного з них за місцем проживання було вилученого велику кількість психотропної речовини.
Усім трьом особам повідомлено про підозру за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за попередньою змовою групою осіб) КК України.
Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.