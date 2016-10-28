Двух курсантов военного института задержали за сбыт амфетамина

Установлено, что гражданское лицо в течение длительного времени доставляло в институт амфетамин и передавало двум курсантам, а они сбывали его другим военнослужащим института.

Злоумышленники реализовали более 130 граммов амфетамина на сумму более 50 тысяч гривен.

Во время задержания вышеуказанных лиц у них изъяли 3,5 тис. грн полученных за сбыт наркотиков, в ходе обысков, у одного из них по месту жительства было изъято большое количество психотропного вещества.

Всем троим сообщено о подозрении по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.