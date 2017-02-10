Двох хлопців затримали за зґвалтування 15-річної

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 38335 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 96119 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 102289 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 90312 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 113504 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 77907 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 87525 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97062 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88596 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 201521 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2.6м/с
33%
Популярнi новини

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

13 квітня, 02:27 • 16860 перегляди

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

13 квітня, 03:13 • 11350 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

13 квітня, 03:35 • 18851 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

05:34 • 18528 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 18394 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 102289 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 201521 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 353811 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 289170 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 398174 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 20077 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 18057 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 90311 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 24604 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 29516 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Двох хлопців затримали за зґвалтування 15-річної

Київ • УНН

 • 9332 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Поліцейськими Донеччини затримано двох молодиків, які зґвалтували 15-річну дівчину. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

Двох хлопців затримали за зґвалтування 15-річної

До поліції надійшло повідомлення від директора Краснівської школи про те, що два хлопця зґвалтували 15-річну школярку.

Правоохоронці встановили, що того дня дівчина знаходилася у подруги в Діанівці. Пізніше до них приїхали знайомі цієї дівчини. Один із них, 19-річний хлопець, запропонував потерпілій підвезти її додому, на що вона погодилася.

Але, посадивши її в машину, зловмисник поїхав в іншому напрямку. Він змусив 15-річну дівчину зайти до його будинку у селі Калинове, де на них чекав його 18-річний друг. Хлопці почали пити спиртне, а потім скоїли противоправні дії стосовно наляканої школярки. Після потерпіла знайшла сили, щоб втекти.

Одного з ґвалтівників — 19-річного хлопця — поліцейські затримали прямо в будинку. Його товариш втік. Через декілька годин оперативники встановили місцезнаходження і другого підозрюваного — 18-річного молодика — та затримали його у сусідньому селі.

Факт був внесений до ЄРДР за ч.3 ст.152 (зґвалтування) КК України.

Крім того правоохоронці встановили, що один із них, 19-річний хлопець, має причетність до незаконних збройних формувань. Разом зі своїм “шурином” він їздив по блокпостам Горлівки, Макіївки, Донецька та перевіряли, як “працюють” бойовики.

Час від часу хлопець залишався на блокпостах та допомагав здійснювати “перевірки” — вимагати гроші у людей, які перетинають блокпост. В день він міг заробити таким чином близько 20 тисяч гривень, які потім розділяв зі своїм “командиром”.

Він також розповів, що коли починався бій, він та його “командир” повертались на блокпост вже на “ЗІЛах” та “Уралах”, беручи участь у боях проти українських військових.

Наразі правоохоронці перевіряють всю отриману інформацію та достовірність слів затриманого. Вирішується питання про притягнення його до кримінальної відповідальності також за участь в незаконних збройних формуваннях.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,686.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,618.59