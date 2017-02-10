Двох хлопців затримали за зґвалтування 15-річної
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Поліцейськими Донеччини затримано двох молодиків, які зґвалтували 15-річну дівчину. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
До поліції надійшло повідомлення від директора Краснівської школи про те, що два хлопця зґвалтували 15-річну школярку.
Правоохоронці встановили, що того дня дівчина знаходилася у подруги в Діанівці. Пізніше до них приїхали знайомі цієї дівчини. Один із них, 19-річний хлопець, запропонував потерпілій підвезти її додому, на що вона погодилася.
Але, посадивши її в машину, зловмисник поїхав в іншому напрямку. Він змусив 15-річну дівчину зайти до його будинку у селі Калинове, де на них чекав його 18-річний друг. Хлопці почали пити спиртне, а потім скоїли противоправні дії стосовно наляканої школярки. Після потерпіла знайшла сили, щоб втекти.
Одного з ґвалтівників — 19-річного хлопця — поліцейські затримали прямо в будинку. Його товариш втік. Через декілька годин оперативники встановили місцезнаходження і другого підозрюваного — 18-річного молодика — та затримали його у сусідньому селі.
Факт був внесений до ЄРДР за ч.3 ст.152 (зґвалтування) КК України.
Крім того правоохоронці встановили, що один із них, 19-річний хлопець, має причетність до незаконних збройних формувань. Разом зі своїм “шурином” він їздив по блокпостам Горлівки, Макіївки, Донецька та перевіряли, як “працюють” бойовики.
Час від часу хлопець залишався на блокпостах та допомагав здійснювати “перевірки” — вимагати гроші у людей, які перетинають блокпост. В день він міг заробити таким чином близько 20 тисяч гривень, які потім розділяв зі своїм “командиром”.
Він також розповів, що коли починався бій, він та його “командир” повертались на блокпост вже на “ЗІЛах” та “Уралах”, беручи участь у боях проти українських військових.
Наразі правоохоронці перевіряють всю отриману інформацію та достовірність слів затриманого. Вирішується питання про притягнення його до кримінальної відповідальності також за участь в незаконних збройних формуваннях.