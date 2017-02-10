Двух ребят задержали за изнасилование 15-летней

В полицию поступило сообщение от директора Краснивской школы о том, что два парня изнасиловали 15-летнюю школьницу.

Правоохранители установили, что в тот день девушка находилась у подруги в Дианивке. Позже к ним приехали знакомые этой девушки. Один из них, 19-летний парень, предложил потерпевшей подвезти ее домой, на что она согласилась.

Но, посадив ее в машину, злоумышленник уехал в другом направлении. Он заставил 15-летнюю девушку зайти в его дом в селе Калиново, где их ждал его 18-летний друг. Ребята начали пить спиртное, а затем совершили противоправные действия по отношению к напуганной школьнице. После потерпевшая нашла силы, чтобы убежать.

Одного из насильников - 19-летнего парня - полицейские задержали прямо в доме. Его товарищ убежал. Через несколько часов оперативники установили местонахождение и второго подозреваемого - 18-летнего парня - и задержали его в соседнем селе.

Факт был внесен в ЕРДР по ч.3 ст.152 (изнасилование) УК Украины.

Кроме того правоохранители установили, что один из них, 19-летний парень, причастен к незаконным вооруженным формированиям. Вместе со своим "шурином" он ездил по блокпосту Горловки, Макеевки, Донецка и проверяли, как "работают" боевики.

Время от времени парень оставался на блокпостах и ​​помогал осуществлять "проверки" - требовать деньги у людей, которые пересекают блокпост. В день он мог заработать таким образом около 20 000 гривен, которые затем разделял со своим "командиром".

Он также рассказал, что когда начинался бой, он и его "командир" возвращались на блокпост уже на "ЗИЛах" и "Уралах", участвуя в боях против украинских военных.

Правоохранители проверяют всю полученную информацию и достоверность слов задержанного. Решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности также за участие в незаконных вооруженных формированиях.