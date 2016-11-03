Двох членів екіпажу затонулого біля Індонезії судна заарештували

У поліції острова Батам повідомили, що два члени екіпажу, які були серед 39 врятованих осіб були арештовані, коли намагалися втекти на сусідній острів Бінтан. Доля третього члена екіпажу - капітана - досі не відома. Жінка, яку вважають відповідальним за здійснення рейсу, була заарештована в середу, коли намагалася покинути Батам і втекти до сусіднього Сінгапуру.

Човен з індонезійськими робітниками повертався з Малайзії, коли перекинувся поблизу індонезійського острова Батам рано вранці в середу під час штормової погоди.

Рятувальна операція, призупинена на ніч, знову почавідновилася вранці. До неї залучено близько 280 рятувальників.

Було ідентифіковано 18 тіл загиблих. За даними рятувальників, на човні була 101 особа, 44 зникли безвісти.