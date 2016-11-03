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15 марта, 19:03 • 114138 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163595 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136179 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128796 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111934 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104952 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101063 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Два члена экипажа затонувшего у Индонезии судна арестованы

Два члена экипажа затонувшего у Индонезии судна арестованы

Киев • УНН

 • 7914 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Индонезийская полиция в четверг арестовала двух членов экипажа судна, которое перевернулось за день до этого, в то время как спасатели продолжили поиски десятки пассажиров, которые до сих пор считаются пропавшими без вести, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

В полиции острова Батам сообщили, что два члена экипажа, которые были среди 39 спасенных человек были арестованы, когда пытались скрыться на соседний остров Бинтан. Судьба третьего члена экипажа - капитана - до сих пор не известна. Женщина, которую считают ответственным за осуществление рейса, была арестована в среду, когда пыталась покинуть Батам и убежать в соседний Сингапур.

Лодка с индонезийскими рабочими возвращался из Малайзии, когда перевернулся вблизи индонезийского острова Батам рано утром в среду во время штормовой погоды.

Спасательная операция, приостановлена ​​на ночь, снова возобновилась утром. К ней привлечено около 280 спасателей.

Было идентифицировано 18 тел погибших. По данным спасателей, на лодке была 101 человек, 44 пропали без вести.

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