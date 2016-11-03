Два члена экипажа затонувшего у Индонезии судна арестованы

В полиции острова Батам сообщили, что два члена экипажа, которые были среди 39 спасенных человек были арестованы, когда пытались скрыться на соседний остров Бинтан. Судьба третьего члена экипажа - капитана - до сих пор не известна. Женщина, которую считают ответственным за осуществление рейса, была арестована в среду, когда пыталась покинуть Батам и убежать в соседний Сингапур.

Лодка с индонезийскими рабочими возвращался из Малайзии, когда перевернулся вблизи индонезийского острова Батам рано утром в среду во время штормовой погоды.

Спасательная операция, приостановлена ​​на ночь, снова возобновилась утром. К ней привлечено около 280 спасателей.

Было идентифицировано 18 тел погибших. По данным спасателей, на лодке была 101 человек, 44 пропали без вести.