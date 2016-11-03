Два члена экипажа затонувшего у Индонезии судна арестованы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Индонезийская полиция в четверг арестовала двух членов экипажа судна, которое перевернулось за день до этого, в то время как спасатели продолжили поиски десятки пассажиров, которые до сих пор считаются пропавшими без вести, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
В полиции острова Батам сообщили, что два члена экипажа, которые были среди 39 спасенных человек были арестованы, когда пытались скрыться на соседний остров Бинтан. Судьба третьего члена экипажа - капитана - до сих пор не известна. Женщина, которую считают ответственным за осуществление рейса, была арестована в среду, когда пыталась покинуть Батам и убежать в соседний Сингапур.
Лодка с индонезийскими рабочими возвращался из Малайзии, когда перевернулся вблизи индонезийского острова Батам рано утром в среду во время штормовой погоды.
Спасательная операция, приостановлена на ночь, снова возобновилась утром. К ней привлечено около 280 спасателей.
Было идентифицировано 18 тел погибших. По данным спасателей, на лодке была 101 человек, 44 пропали без вести.