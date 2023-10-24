Дві "ворожки" за "пророцтво" на столичній парковці отримали по 7 років за гратами
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. До 7 років ув’язнення засудили двох «ворожок», які промишляли на столичній парковці. Про це повідомила в Київська міська прокуратура, пише УНН.
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"Судом оголошено обвинувальний вирок жителькам Київської області за фактом відкритого викрадення чужого майна (ч. 4 ст. 186 КК України). Вироком Святошинського районного суду міста Києва обох обвинувачених визнано винуватими у вчиненні інкримінованого правопорушення та засуджено кожну до 7 років позбавлення волі", - ідеться у повідомленні.
Прокурором у суді доведено, що двоє жінок, перебуваючи на паркувальному майданчику одного з гіпермаркетів в місті Києві, помітили раніше не знайомого їм чоловіка, який знаходився в салоні автомобіля.
"Розподіливши ролі, зловмисниці підійшли до водія, та представившись ворожками, запропонували здійснити «пророцтво» щодо його життя. Поки одна із «ворожок» відволікала потерпілого, інша вихопила з його рук 1000 гривень, після чого разом зі спільницею втекла з місця вчинення злочину", - розповіли у прокуратурі.
Зловмисниць оперативно встановили та затримали. Ними виявилися жительки Київщини, одна з яких неодноразово судима за майнові злочини.
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