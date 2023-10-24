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Две "гадалки" за "пророчество" на столичной парковке получили по 7 лет за решеткой

Киев • УНН

 • 484717 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. К 7 годам заключения приговорили двух «гадалок», которые промышляли на столичной парковке. Об этом сообщила в Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Две "гадалки" за "пророчество" на столичной парковке получили по 7 лет за решеткой

Детали

"Судом объявлен обвинительный приговор жительницам Киевской области по факту открытого похищения чужого имущества (ч. 4 ст. 186 УК Украины). Приговором Святошинского районного суда города Киева обе обвиняемые признаны виновными в совершении инкриминируемого правонарушения и приговорены каждая к 7 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Прокурором в суде доказано, что две женщины, находясь на парковке одного из гипермаркетов в городе Киеве, заметили ранее не знакомого им мужчину, который находился в салоне автомобиля.

"Распределив роли, злоумышленницы подошли к водителю, и представившись гадалками, предложили осуществить «пророчество» относительно его жизни. Пока одна из «гадалок» отвлекала потерпевшего, другая выхватила из его рук 1000 гривен, после чего вместе с сообщницей скрылась с места совершения преступления", - рассказали в прокуратуре.

Злоумышленниц оперативно установили и задержали. Ими оказались жительницы Киевской области, одна из которых неоднократно судима за имущественные преступления.

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