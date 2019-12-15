Дві українки увійшли до топ-15 гонки етапу Кубку світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Хохфільцені відбулася гонка переслідування у жінок в рамках другого етапу Кубку світу з біатлону, передає УНН з посиланням на ФБУ.
Єдиною з наших спортсменок, яка зуміла домогтися прогресу в перегонах, стала Віта Семеренко (2 промахи у стрільбі). За випадковим збігом часу в сьогоднішній гонці у неї практично ідентичний результат з сестрою Валентиною, але підніматися з 52-ї позиції, безумовно, стало простіше, ніж спробувати утримати місце в десятці. Сьогодні Віта зуміла піднятися до 35-го місця, набравши кубкові очки в Хохфільцені.
Натомість у топ-15 змогли залишитись Валентина Семеренко – 14-та (2) і Олена Підгрушна – 15-та (2).
Перемога дісталася Тіріл Екхофф з Норвегії (0), друга шведка Еберг, третя норвежка Тандервольд.
Відзначимо, що у загальному заліку Кубку світу Доротея Вірер, незважаючи на невдачу в переслідуванні, зберегла лідерство, випереджаючи Інгрід Тандревольд на 27 очок. Третьою йде Еберг, а найкраща з українок Валя Семеренко поки влаштувалася на 17-й позиції. Олена Підгрушна, Юлія Джима і Віта Семеренко йдуть дружною групою з 30-го по 32-е місце.
Нагадаємо, у чоловічій гонці переслідування на другому етапі Кубка світу з біатлону в австрійському Гохфільцені українець Дмитро Підручний, який у березні став чемпіоном світу в цій дисципліні, фінішував лише 16-м із трьома колами штрафу.