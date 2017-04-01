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Дві українки стали чемпіонками Європи з боротьби U-23

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. В угорському місті Сомбатхей дві українські спортсменки вибороли нагороди найвищого ґатунку чемпіонату Європи з боротьби серед молоді до 23 років, повідомляє УНН з посиланням на ММСУ.

За підсумками чергового змагального дня українські спортсменки завоювали три високі нагороди.

Чемпіонками Європи стали Лілія Горішна (вагова категорія до 53 кг) і Тетяна Кіт (в.к. до 58). Ірина Пасічник (в.к. до 75) - бронзова призерка континентальної першості.

Примітно, що це перші золоті нагороди української збірної у цих змаганнях.

Варто відзначити, що у перший день змагань серед дівчат свою майстерність продемонструвала Ілона Семків (48 кг), яка завоювала срібну медаль, а "бронза" на рахунку Оксани Гергель (60 кг).

Додам також, першість Старого світу завершиться 2 квітня.

Українські Національні Новини

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