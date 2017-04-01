Две украинки стали чемпионками Европы по борьбе U-23
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В венгерском городе Сомбатхей две украинские спортсменки завоевали награды высшей пробы чемпионата Европы по борьбе среди молодежи до 23 лет, сообщает УНН со ссылкой на ММСУ.
По итогам очередного соревновательного дня украинские спортсменки завоевали три высокие награды.
Чемпионками Европы стали Лилия Горишна (весовая категория до 53 кг) и Татьяна Кот (в.к. до 58). Ирина Пасечник (в.к. до 75) - бронзовый призер континентального первенства.
Примечательно, что это первые золотые награды украинской сборной в этих соревнованиях.
Стоит отметить, что в первый день соревнований среди девушек свое мастерство продемонстрировала Илона Семкив (48 кг), завоевавшая серебряную медаль, а "бронза" - на счету Оксаны Гергель (60 кг).
Добавим также, что первенство Европы завершится 2 апреля.