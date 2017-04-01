Две украинки стали чемпионками Европы по борьбе U-23

По итогам очередного соревновательного дня украинские спортсменки завоевали три высокие награды.

Чемпионками Европы стали Лилия Горишна (весовая категория до 53 кг) и Татьяна Кот (в.к. до 58). Ирина Пасечник (в.к. до 75) - бронзовый призер континентального первенства.

Примечательно, что это первые золотые награды украинской сборной в этих соревнованиях.

Стоит отметить, что в первый день соревнований среди девушек свое мастерство продемонстрировала Илона Семкив (48 кг), завоевавшая серебряную медаль, а "бронза" - на счету Оксаны Гергель (60 кг).

Добавим также, что первенство Европы завершится 2 апреля.