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Дві схованки зі зброєю виявили в зоні АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Дві схованки зі зброєю та боєприпасами виявила Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-центр відомства.

“У районі с.Лебединське Донецької області співробітники СБУ вилучили зі схрону карабін СКС, майже 600 набоїв різного калібру, п’ять димових шашок, чотири сигнальних ракети та мапу Маріуполя з прилеглими територіями”, — йдеться у повідомленні.

Матеріали передано до поліції для відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.

“У районі Слов’янська на Донеччині у лісосмузі в купі сміття правоохоронці виявили схованку, з якої вилучили три гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, димову шашку, три постріли до автоматичного гранатомета та понад 600 набоїв різного калібру”, — додали у прес-центрі.

Боєприпаси передано для постановки на облік до одного з підрозділів ЗСУ.

Нагадаємо, в СБУ розповіли подробиці виявлення величезного арсеналу зброї на Запоріжжі 18 березня.

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