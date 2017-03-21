Два тайника с оружием обнаружили в зоне АТО

"В районе с.Лебединское Донецкой области сотрудники СБУ изъяли из тайника карабин СКС, почти 600 патронов различного калибра, пять дымовых шашек, четыре сигнальных ракеты и карту Мариуполя с прилегающими территориями", - говорится в сообщении.

Материалы переданы в полицию для открытия уголовного производства по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.

"В районе Славянска Донецкой области в лесополосе в куче мусора правоохранители обнаружили тайник, из которого изъяли три гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, дымовую шашку, три выстрела к автоматическому гранатомету и более 600 патронов различного калибра", - добавили в пресс-центре.

Боеприпасы переданы для постановки на учет в одно из подразделений ВСУ.

Напомним, в СБУ рассказали подробности обнаружения огромного арсенала оружия в Запорожье 18 марта.