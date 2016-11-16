Дві підпільні заправки виявили в Рівному
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Діяльність двох незаконних АЗС у Рівному припинили податківці та патрульна поліція. Як повідомили в управлінні ДФС у Рівненській області, підприємці торгували дизельним пальним без жодних дозволів, передає УНН.
У них вилучено 7,5 тонни дизельного палива орієнтовною вартістю 165 тис. гривень, ємності для його зберігання та автозаправні модулі. Загальна вартість конфіскованого становить близько 315 тис. гривень.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, ринок нелегального пального в Україні вражає своїми масштабами.
З метою боротьби з нелегальним ринком, оператори вкотре закликали уряд поставити крапку у питанні об'єднання акцизів на пальне.
За оцінками експертів, держбюджет отримає близько 7 млрд грн додаткових надходжень від об’єднання паливного роздрібного акцизу з основним.