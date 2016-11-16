Две подпольные заправки обнаружили в Ровно
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Деятельность двух незаконных АЗС в Ровно прекратили налоговики и патрульная полиция. Как сообщили в управлении ГФС в Ровенской области, предприниматели торговали дизельным топливом без всяких разрешений, передает УНН.
У них изъято 7,5 тонны дизельного топлива ориентировочной стоимостью 165 тыс. гривен, емкости для его хранения и автозаправочные модули. Общая стоимость конфискованного топлива составляет около 315 тыс. гривен.
Напомним, как сообщал УНН, рынок нелегального топлива в Украине поражает своими масштабами.
В целях борьбы с нелегальным рынком, операторы призвали правительство поставить точку в вопросе объединения акцизов на горючее.
По оценкам экспертов, госбюджет получит около 7 млрд грн дополнительных поступлений от объединения топливного розничного акциза с основным.