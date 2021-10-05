Дві фракції ініціюють відсторонення Разумкова від ведення засідань парламенту

Деталі

Дмитро Разумков оголосив, що народні депутати двох фракцій ініціюють відсторонення його від ведення пленарних засідань ВР. Про це він заявив після наради з головами фракцій.

“Є звернення двох фракцій. Так розумію, що письмово воно зараз надійде, про відсторонення голови Верховної Ради України від ведення пленарних засідань Верховної Ради України”, — повідомив Разумков, не уточнив, які саме це фракції.

Контекст

2 жовтня представники фракції “Слуга народу” заявили, що зібрали необхідну кількість підписів (150) для ініціювання відкликання з посади спікера ВР. 4 жовтня Разумков заявив про початок процедури відкликання.

Водночас розгляд питання у сесійній залі ВР поточного пленарного тижня, за словами Разумкова, неможливий.

Претендентом на посаду на посаду голови ВР є чинний перший віцеспікер Руслан Стефанчук, водночас на місце першого віцеспікера ймовірно можуть призначити Олександр Корнієнко.