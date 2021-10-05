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Две фракции инициируют отстранение Разумкова от ведения заседаний парламента

Две фракции инициируют отстранение Разумкова от ведения заседаний парламента

Киев  •  УНН

 • 34436 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Представители двух фракций инициируют отстранения председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний, передает корреспондент УНН.

Детали

Дмитрий Разумков объявил, что народные депутаты двух фракций инициируют отстранения его от ведения пленарных заседаний ВР. Об этом он заявил после совещания с председателями фракций.

“Есть обращение двух фракций. Так понимаю, что письменно оно сейчас поступит, об отстранении председателя Верховной Рады Украины от ведения пленарных заседаний Верховной Рады Украины”, — сообщил Разумков, не уточнив, какие именно это фракции.

Контекст

2 октября представители фракции “Слуга народа” заявили, что собрали необходимое количество подписей (150) для инициирования отзыва с должности спикера ВР. 4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.

В то же время рассмотрение вопроса в сессионном зале ВР на текущей пленарной неделе, по словам Разумкова, невозможно.

Претендентом на должность на должность председателя ВР является действующий первый вицеспикер Руслан Стефанчук одновременно на место первого вице-спикера вероятно могут назначить Александр Корниенко.

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