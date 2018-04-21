Дві автівки на іноземній реєстрації не розминулися на Закарпатті: 5 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. На автомобільній дорозі в селі Кам’яниця Ужгородського району зіткнулися два легкових автомобілі марки Volkswagen, внаслідок чого п’ятеро осіб отримали травми. Про це повідомив відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає УНН.
"Учора, 20 квітня, зранку в селі Кам'яниця Ужгородського району сталася ДТП з потерпілими. Прибувши на місце події, правоохоронці Ужгородського відділення поліції встановили, що зіткнулися два автомобілі марки Vоlkswagen іноземної реєстрації, внаслідок чого тілесні ушкодження різного ступеня важкості одержали 5 людей", – йдеться в повідомленні.
Так, 18-річний водій легковика Volkswagen Gоlf, мешканець села Сімерки Перечинського району, рухаючись з Перечина у напрямку Ужгорода неподалік села Кам’яниця не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем марки Vоlkswagen Pаssаt, яким керував 41-річний мешканець Ужгорода.
"Внаслідок ДТП незначні тілесні ушкодження отримали водій Vоlkswagen Pаssаt та його пасажир, а також два пасажири Volkswagen Gоlf. Усіх їх після надання медичної допомоги відпустили додому. Ще один пасажир Volkswagen Gоlf був госпіталізований до обласної лікарні міста Ужгорода", – зазначили в поліції.
За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. В обох водіїв взяли кров для визначення вмісту алкоголю. Причини та обставини автопригоди наразі з’ясовують слідчі. Обидва автомобілі помістили на спецмайданчик поліції.
Нагадаємо, на ділянці дороги Мукачево — Львів у Івано-Франківській області сталася ДТП за участі рейсового автобусу та легкового автомобіля.