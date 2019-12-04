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Дванадцять областей України внесені до Е-реєстру лісорубних квитків

Дванадцять областей України внесені до Е-реєстру лісорубних квитків

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Дванадцять областей України вже додані до Е-реєстру лісорубних квитків та відображаються на карті заготівлі деревини. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державного агентства лісових ресурсів України.

"Станом на сьогодні (3 грудня – ред.) на сайті пілотного проекту Держлісагентства "Ліс у смартфоні" оприлюднено інформацію про 32,9 тис. виданих дозвільних квитків на заготівлю деревини. Розроблена онлайн карта рубок, яка також працює в пілотному режимі, поширюється на 12 областей – Чернігівську, Полтавську, Рівненську, Київську, Волинську, Тернопільську, Закарпатську, Житомирську, Сумську, Миколаївську, Вінницьку, Херсонську та Новоайдарське лісове господарство Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що реєстр містить низку опцій, зокрема, можна обрати необхідну область, лісгосп, лісництво, квартал та виділ, систему і тип рубок, їхній статус та період проведення.

Зазначається, що наразі державне підприємство "Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр" Держлісагентства продовжує процес технічного завантаження документів та онлайн карти і вдосконалює сервер сайту.

Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет анонсував е-сервіс замість паперових квитанцій.

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