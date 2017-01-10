Два цілодобові пункти обігріву почали діяти в Івано-Франківську
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 10 січня. УНН. В Івано-Франківську створили два цілодобові пункти обігріву та ще кілька денних, про це кореспонденту УНН повідомив начальник Управління надзвичайних ситуацій Ігор Влізло.
За словами Ігоря Влізло, у пунктах обігріву може зігрітись кожен охочий та отримати медичну допомогу. Допомогу також надають цілодобово і патрульні поліцейські Івано-Франківська.
Також начальник Управління надзвичайних ситуацій зазначив, що на сьогодні вже 29 осіб звернулися за допомогою в пункти обігріву.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, протягом доби троє людей отримали обмороження кінцівок на Прикарпатті.