Два круглосуточных пункта обогрева начали действовать в Ивано-Франковске
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 10 января. УНН. В Ивано-Франковске создали два круглосуточных пункта обогрева и еще несколько дневных, об этом корреспонденту УНН сообщил начальник Управления чрезвычайных ситуаций Игорь Влизло.
По словам Игоря Влизло в пунктах обогрева может согреться каждый желающий и получить медицинскую помощь. Помощь также оказывают круглосуточно и патрульные полицейские Ивано-Франковска.
Также начальник Управления чрезвычайных ситуаций отметил, что на сегодня уже 29 человек обратились за помощью в пункты обогрева.
Напомним, как сообщал УНН, в течение суток три человека получили обморожения конечностей на Прикарпатье.