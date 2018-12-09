Два триочкові гола Михайлюка не врятували "Лейкерс" від поразки в матчі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. За океаном відбулося протистояння регулярного чемпіонату НБА за участі клубу, в якому грає українець Святослав Михайлюк "Лос-Анджелес Лейкерс" та "Сан-Антоніо Сперс", передає кореспондент УНН.
Михайлюк з'явився з лави запасних вже у стартовій чверті і з першої ж спроби влучив триочковий кидок. Старт другого відрізку уродженець Черкас також продовжив грати і вдруге реалізував дальню спробу. Загалом за 11:13 хвилини Михайлюк набрав 6 очок (2/3 триочкових), при 1 підбиранні. Проте його колектив зазнав поразки 120:133.
Примітно, що показник у 6 набраних очок став другим найкращим у кар'єрі українця в НБА.
Додамо, в активі "Лейкерс" 15 перемог при 10 поразках, у "Сперс" 12 виграшів в 26 матчах.