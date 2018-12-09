Два трехочковых гола Михайлюка не спасли "Лейкерс" от поражения в матче НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. За океаном произошло противостояние регулярного чемпионата НБА с участием клуба, в котором играет украинец Святослав Михайлюк "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Сан-Антонио Сперс", передает корреспондент УНН.
Михайлюк появился со скамейки запасных уже в стартовой четверти и с первой же попытки попал трехочковым броском. Старт второго отрезка уроженец Черкасс также продолжил играть и вдруг реализовал дальнюю попытку броска. Всего за 11:13 минуты Михайлюк набрал 6 очков (2/3 трехочковых), при 1 подборе. Однако его коллектив потерпел поражение 120:133.
Примечательно, что показатель в 6 набранных очков стал вторым лучшим в карьере Украинский в НБА.
Добавим, в активе "Лейкерс" 15 побед при 10 поражениях, в "Сперс" 12 выигрышей в 26 матчах.