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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Два пункти пропуску на Закарпатті четверту добу залишаються заблокованими

Два пункти пропуску на Закарпатті четверту добу залишаються заблокованими

Київ • УНН

 • 7350 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Станом на ранок 15 листопада під′їзди до двох пунктів пропуску на Закарпатті — “Ужгород” на кордоні зі Словаччиною та “Солотвино” на кордоні з Румунією — залишаються заблокованими учасниками акції протесту власників автомобілів з іноземною реєстрацією. Про це кореспонденту УНН повідомила речниця ГУ НП у Закарпатській області Анна Дан.

Нагадаємо, що безстрокова акція протесту “пересічників”, які вимагають внести зміни до Митного кодексу щодо умов перебування в Україні авто з іноземною реєстрацією, почалася на Закарпатті вранці 12 листопада. Того ж дня Тячівською та Ужгородською місцевими прокуратурами було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 279 ККУ (блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, відключення енергопостачання чи іншим способом, яке порушило нормальну роботу транспорту або створювало небезпеку для життя людей, або настання інших тяжких наслідків).

Нагадаємо, як повідомляв УНН, проблему “пересічки” пообіцяли вирішити на законодавчому рівні.

Українські Національні Новини

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