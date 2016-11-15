Два пункти пропуску на Закарпатті четверту добу залишаються заблокованими

Нагадаємо, що безстрокова акція протесту “пересічників”, які вимагають внести зміни до Митного кодексу щодо умов перебування в Україні авто з іноземною реєстрацією, почалася на Закарпатті вранці 12 листопада. Того ж дня Тячівською та Ужгородською місцевими прокуратурами було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 279 ККУ (блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, відключення енергопостачання чи іншим способом, яке порушило нормальну роботу транспорту або створювало небезпеку для життя людей, або настання інших тяжких наслідків).

Нагадаємо, як повідомляв УНН, проблему “пересічки” пообіцяли вирішити на законодавчому рівні.