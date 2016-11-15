Два пункта пропуска на Закарпатье четвертые сутки остаются заблокированными
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 15 ноября. УНН. По состоянию на утро 15 ноября подъезды к двум пунктам пропуска на Закарпатье - "Ужгород" на границе со Словакией и "Солотвино" на границе с Румынией - остаются заблокированными участниками акции протеста владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Анна Дан.
Напомним, что бессрочная акция протеста "пересечников", которые требуют внести изменения в Таможенный кодекс об условиях пребывания в Украине авто с иностранной регистрацией, началась на Закарпатье утром 12 ноября. В тот же день Тячевской и Ужгородской местными прокуратурами было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, отключения энергоснабжения или иным способом, которое нарушило нормальную работу транспорта или создавало опасность для жизни людей или наступления иных тяжких последствий).
Напомним, как сообщал УНН, проблему "пересечки" пообещали решить на законодательном уровне.