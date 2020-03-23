Два голи українців принесли ФК "Мінськ" перемогу на старті чемпіонату Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Українські легіонери допомогли "Мінську" здобути вольову перемогу в першому турі чемпіонату Білорусі з футболу, передає УНН з посиланням на сайт клубу.
У протистоянні в гостях із "Белшиною", перший тайм завершився на користь господарів 1:0. Проте після перерви опорний півзахисник з України Олександр Васильєв зрівняв цифри на табло завдяки точному пенальті.
Третій м'яч у сітку воріт господарів забив наш оборонець Дмитро Рижук та встановив остаточний рахунок 3:1.
Додамо, Рижук за кар'єру встиг пограти за "Динамо-2", "Чорноморець", "Металіст", а Васильєв за київський "Арсенал".